Muhteşem Cuma indirimleri dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Ülkemizde de çoğu mağaza Muhteşem Cuma indirimlerine uyarak, birçok üründe değişime gitti.
Ürünleri indirimli fiyattan almak isteyen vatandaşlar da mağazalara akın etti. Ülkemizde kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Vatandaşlara kapıyı açan mağaza sorumlusunun bile oluşan kalabalık nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü. Vatandaşlar kapının açılmasından sadece saniyeler sonra tüm mağazayı doldurarak ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Ülkemizdeki Muhteşem Cuma'da büyük izdiham! Kapıyı açan mağaza sorumlusu bile şaşırıp kaldı - Son Dakika