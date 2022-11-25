Ülkemizdeki Muhteşem Cuma'da büyük izdiham! Kapıyı açan mağaza sorumlusu bile şaşırıp kaldı - Son Dakika
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Ülkemizdeki Muhteşem Cuma'da büyük izdiham! Kapıyı açan mağaza sorumlusu bile şaşırıp kaldı

25.11.2022 17:01

Muhteşem Cuma nedeniyle çoğu mağaza indirime girdi. Dünya genelindeki mağazalarda ciddi kalabalıklar oluşurken, ülkemizden gelen bir görüntü de şaşkınlığa neden oldu. Bir mağazada kaydedilen görüntülerde, sorumlunun bile kapıyı açtıktan sonra korkudan geri kaçtığı görülüyor.

Muhteşem Cuma indirimleri dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Ülkemizde de çoğu mağaza Muhteşem Cuma indirimlerine uyarak, birçok üründe değişime gitti.

MAĞAZALARDAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Ürünleri indirimli fiyattan almak isteyen vatandaşlar da mağazalara akın etti. Ülkemizde kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

MAĞAZA SORUMLUSU BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Vatandaşlara kapıyı açan mağaza sorumlusunun bile oluşan kalabalık nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü. Vatandaşlar kapının açılmasından sadece saniyeler sonra tüm mağazayı doldurarak ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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Son Dakika Güncel Ülkemizdeki Muhteşem Cuma'da büyük izdiham! Kapıyı açan mağaza sorumlusu bile şaşırıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkemizdeki Muhteşem Cuma'da büyük izdiham! Kapıyı açan mağaza sorumlusu bile şaşırıp kaldı - Son Dakika
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