"Muhteşem Danton Ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi" Dasdas'ta
25 dakika önce
DasDas'ın yeni oyunu 'Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi', 10 Ocak'ta bu büyülü dünyanın perdesini aralayacak.
Dünya Sihirbazlar Birliği tarafından Merlin Ödülü'ne layık görülen, 'Yetenek Sizsiniz' programının da şampiyonlarından Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü sihirle dramatik tiyatronun içe içe geçtiği 'Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi' oyunu ile tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Ocak'ta DasDas Sahne'de prömiyerini yapacak oyunda onlara başarılı oyuncular Müge Boz ve Gürhan Elmalıoğlu ile dansçılar eşlik ediyor.
Volkan Yosunlu ve Alper Baytekin'in hem kaleme aldığı hem de yönettiği oyun, seyircileri geçmişe götürecek. 1800'lü yılların sonunda Budapeşte'de, dönemin ünlü sihirbazlarından Danton'un, adından sıkça bahsettirdiği zamanlarda başlayan hikaye, her yaştan izleyiciyi sihir dolu dünyasının içine çekecek.
Sezon boyunca, Metropol İstanbul'daki yeni yerine taşınan DasDas'ta sahnelenecek 'Muhteşem Danton ve Genç Arthur'un İnanılmaz Hikayesi', 10-11-27 Ocak tarihli biletleri ile Biletix'te satışta.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:07 Kaynak: Bültenler
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