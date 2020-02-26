"Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışın" - Son Dakika
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"Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışın"

6 saat önce

Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışın!

Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışın!


Uzun yıllar aile ve çocuk davranışlarını gözlemleyen Uzman Psikolog Kaan Yavuz'un ilk kez düzenlediği tek kişilik 'Muhteşem Ebeveyn Olmak' isimli psikogösterisi katılımcılardan tam not aldı.


Çocuk-ebeveyn etkileşiminin psikolojik dinamikleriyle ilgilenen Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, Podyum Sanat Mahal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk etkinlikte ailelere doğru davranış yöntemlerini anlattı. Yoğun bir ilginin olduğu gösteride "Muhteşem Ebeveyn Olmak" kaygısını ve bunun yansıma şekillerini ebeveynlere aktarmayı hedeflediğini söyleyen Kaan Yavuz, "Ailelerin merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını etkileyici bir akış içerisine topladık. Burada vereceğimiz yanıtlar ve anlatacağımız bilgiler ışığında, ebeveynlerin kendi davranış örüntüleriyle yüzleşmelerini sağlayacağız. İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hem çocuk psikolojisini ve davranış nedenlerini hem de ailenin bu olaylara yaklaşım biçimlerini ele alıyoruz. Günümüzde her ne kadar aileler bu soruya yanıt bulmak için araştırmalar yapıp, birçok tırnak içinde "uzmanı" takip edip, destek almaya çalışsalar da edindikleri bilgiler farklılaşabiliyor ve doğruyla yanlış ebeveynlerin zihinlerinde daha da karmaşıklaşabiliyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda yaşanan kaotik süreçler ebeveynlerin yanlış uygulamalarda bulunmasına neden oluyor. Biz bu gösterimizde sorunlara genel bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve katılımcılara çözüm yollarını anlatıyoruz" diye konuştu.


EN KALICI ÖĞRENME YÖNTEMİ 'DENEYİM'


Ebeveynliğin öğretilebilen bir kavram olmadığının altını çizen Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, ailelerin çocukları ile ilişki kurması ve bu ilişkiyi düzenli olarak sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Bakım verenlerin çocuklarını 'koşulsuz olumlu kabul' etmelerinin gelişimde en önemli yol olduğuna işaret eden Yavuz; "Ebeveynler, öncelikle çocukları ile ilişki kurmalıdır. Onlarla oyun oynamalı, ilgileri ile ilgilenmeli ve doğru iletişim kanallarını yakalamak zorundadır. Anne ve baba olmak biyolojik bir olgu iken, annelik ve babalık yapmak; psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlere bağlıdır. Ancak tüm bunların dışında ebeveynlerin kendi ebeveynlerinden deneyimler elde ederek davranışlarının şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu öğretilerimizi sorgulayıp, çocuklarımıza da deneyim alanları sağlayarak yeterince iyi ebeveyn olmak yolunda ilerleyebiliriz" dedi.


FARKLI İLLERDE DE DÜZENLENECEK


Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, ilk kez Bursa'da hayata geçirdikleri projeyi Türkiye'nin farklı illerinde de sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Seyirci ile interaktif bir şekilde diyalog kurmayı ihmal etmeyen Yavuz, soru ve cevaplarla da ailelerin kafasındaki soru işaretlerini aydınlattı.


Çocuk-ebeveyn etkileşiminin psikolojik dinamikleriyle ilgilenen Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, Podyum Sanat Mahal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği ilk etkinlikte ailelere doğru davranış yöntemlerini anlattı. Yoğun bir ilginin olduğu gösteride "Muhteşem Ebeveyn Olmak" kaygısını ve bunun yansıma şekillerini ebeveynlere aktarmayı hedeflediğini söyleyen Kaan Yavuz, "Ailelerin merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını etkileyici bir akış içerisine topladık. Burada vereceğimiz yanıtlar ve anlatacağımız bilgiler ışığında, ebeveynlerin kendi davranış örüntüleriyle yüzleşmelerini sağlayacağız. İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hem çocuk psikolojisini ve davranış nedenlerini hem de ailenin bu olaylara yaklaşım biçimlerini ele alıyoruz. Günümüzde her ne kadar aileler bu soruya yanıt bulmak için araştırmalar yapıp, birçok tırnak içinde "uzmanı" takip edip, destek almaya çalışsalar da edindikleri bilgiler farklılaşabiliyor ve doğruyla yanlış ebeveynlerin zihinlerinde daha da karmaşıklaşabiliyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda yaşanan kaotik süreçler ebeveynlerin yanlış uygulamalarda bulunmasına neden oluyor. Biz bu gösterimizde sorunlara genel bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve katılımcılara çözüm yollarını anlatıyoruz" diye konuştu.


En kalıcı öğrenme yöntemi tecrübe etmek


Ebeveynliğin öğretilebilen bir kavram olmadığının altını çizen Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, ailelerin çocukları ile ilişki kurması ve bu ilişkiyi düzenli olarak sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Bakım verenlerin çocuklarını 'koşulsuz olumlu kabul' etmelerinin gelişimde en önemli yol olduğuna işaret eden Yavuz; "Ebeveynler, öncelikle çocukları ile ilişki kurmalıdır. Onlarla oyun oynamalı, ilgileri ile ilgilenmeli ve doğru iletişim kanallarını yakalamak zorundadır. Anne ve baba olmak biyolojik bir olgu iken, annelik ve babalık yapmak; psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlere bağlıdır. Ancak tüm bunların dışında ebeveynlerin kendi ebeveynlerinden deneyimler elde ederek davranışlarının şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu öğretilerimizi sorgulayıp, çocuklarımıza da deneyim alanları sağlayarak yeterince iyi ebeveyn olmak yolunda ilerleyebiliriz" dedi.


Farklı illerde de düzenlenecek


Uzm. Psikolog Kaan Yavuz, ilk kez Bursa'da hayata geçirdikleri projeyi Türkiye'nin farklı illerinde de sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Seyirci ile interaktif bir şekilde diyalog kurmayı ihmal etmeyen Yavuz, soru ve cevaplarla da ailelerin kafasındaki soru işaretlerini aydınlattı. - BURSA

Bora Füzesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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