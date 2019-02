Muhteşem Final

Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşu olan Erzurum Kayak Kulübü, yarıyıl tatilinde kayak eğitimi verdiği çocuklar için madalya töreni düzenledi. Heyecanın zirve yaptığı etkinlikte Vali Okay Memiş , "Pırıl pırıl gençler yetiştiriyorlar. Bana da kayağı Erzurum Kayak Kulübü sevdirdi. Bu ekiple gurur duyuyoruz" dedi.Yarıyıl tatilinde 120 çocuğa temel ve ileri seviyede kayak eğitimi veren Erzurum Kayak Kulübü, görkemli bir final yaptı. 15 gün süren yoğun eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika ve madalya töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kayak Kulübü önünde DJ performans eşliğinde eğlenen çocuklar, ellerinde Türk Bayraklarıyla geçit töreni yaptı.Vali Okay Memiş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya , Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye 'de kayak kültürünün her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.Olimpiyat düzeyinde sporcu yetiştirmek gibi yüksek bir hedef belirlediklerini anlatan Alaftargil, "İnşallah bunu başaracağız. Çünkü çok yetenekli ve azimli sporcularımız var" dedi. Kayak Merkezi 'nin hem spor hem de turizm açısından ülkenin parlayan bir yıldızı olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da böylesine bir ortamda çok başarılı sporcuların yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.Erzurum Kayak Kulübünden övgüyle bahseden Vali Okay Memiş ise "Ben kayağa Erzurum'da başladım. Üç aylık görev sürem içinde bana kayağı sevdiren ve öğreten Erzurum Kayak Kulübü oldu. Bu ekiple gurur duyuyoruz. Çok güzel işler yapıyorlar" diye konuştu.Törende daha sonda çocuklara madalya ve sertifikaları verildi. - ERZURUM