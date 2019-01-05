Muhteşem Grafiklere Sahip Mmorpg: Black Desert Online

Uzun bir aradan sonra yeni bir oyun tanıtımı ve ilk bakışı ile beraberiz. Bu sefer zamanında Knight Online ve Silkroad oynamış, Metin2'nin tadına bakmış ve Neverwinter tarzı MMORPG severler için yeni sayılmayan ancak fazlasıyla gelişen Black Desert Online oyununa göz atıyoruz.

Uzun bir aradan sonra yeni bir oyun tanıtımı ve ilk bakışı ile beraberiz. Bu sefer zamanında Knight Online ve Silkroad oynamış, Metin2'nin tadına bakmış ve Neverwinter tarzı MMORPG severler için yeni sayılmayan ancak fazlasıyla gelişen Black Desert Online oyununa göz atıyoruz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti

Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir