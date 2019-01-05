Son Dakika Haberleri: Muhteşem Grafiklere Sahip Mmorpg: Black Desert Online

Muhteşem Grafiklere Sahip Mmorpg: Black Desert Online

4 dakika önce

Uzun bir aradan sonra yeni bir oyun tanıtımı ve ilk bakışı ile beraberiz. Bu sefer zamanında Knight Online ve Silkroad oynamış, Metin2'nin tadına bakmış ve Neverwinter tarzı MMORPG severler için yeni sayılmayan ancak fazlasıyla gelişen Black Desert Online oyununa göz atıyoruz.

Uzun bir aradan sonra yeni bir oyun tanıtımı ve ilk bakışı ile beraberiz. Bu sefer zamanında Knight Online ve Silkroad oynamış, Metin2'nin tadına bakmış ve Neverwinter tarzı MMORPG severler için yeni sayılmayan ancak fazlasıyla gelişen Black Desert Online oyununa göz atıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: Youtube

Knight, metin2, Maden Mühendisleri Odası, Genel
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