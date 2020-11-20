Muhteşem İndirim Haftası başladı - Son Dakika

Muhteşem İndirim Haftası başladı

20.11.2020 16:02
Muhteşem İndirim Haftası başladı, System.String[]

Ünlü markaların uygun fiyatlarla satıldığı 'Muhteşem İndirim Haftası'nın başladığı duyuruldu.

Ünlü markaların uygun fiyatlarla satıldığı 'Muhteşem İndirim Haftası'nın başladığı duyuruldu. Morhipo.com'da geçerli kampanyanın 27 Kasım tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

E-ticaret markası Morhipo.com, 20-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Muhteşem İndirim Haftası'nda ünlü markaları, uygun fiyatlarla moda severlerle buluşturacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "23 Kasım'a kadar yüzlerce üründe tüm indirimlere ek sepette yüzde 30'a varan indirimden yararlanacak olan müşteriler, 24-27 Kasım tarihleri arasında ise tüm indirimlere ek sepette yüzde 50'ye varan indirimlerle alışverişin tadını çıkaracak" denildi.

Giyimden aksesuara, parfümden ev tekstiline, ayakkabıdan outdoor giyime uzanan yüzlerce marka ve ürünün indirim kapsamında olduğu bildirildi.


Muhteşem İndirim Haftası başladı

Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Muhteşem İndirim Haftası başladı - Son Dakika Ekonomi


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