Son Dakika Haberleri: Muhteşem Kış Manzarası

Muhteşem Kış Manzarası

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının oldukça değişken yaşandığı şu günlerde sabah saatlerinde etkili sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Muhteşem Kış Manzarası, System.String[]
Hava sıcaklıklarının oldukça değişken yaşandığı şu günlerde sabah saatlerinde etkili sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi gösterdiği Aşkale'de ağaçların dallarındaki kırağı ilkbaharda açan çiçekler gibi seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kış mevsiminin de ayrı bir doğal güzellik yaşattığına dikkat çeken vatandaşlar, "Her mevsimin ayrı güzelliği var. Böylesi manzarayı her zaman görmek mümkün değil" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Aşkale, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var

Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhteşem Kış Manzarası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]