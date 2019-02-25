Muhteşem Kış Manzarası

Hava sıcaklıklarının oldukça değişken yaşandığı şu günlerde sabah saatlerinde etkili sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının oldukça değişken yaşandığı şu günlerde sabah saatlerinde etkili sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi gösterdiği Aşkale'de ağaçların dallarındaki kırağı ilkbaharda açan çiçekler gibi seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kış mevsiminin de ayrı bir doğal güzellik yaşattığına dikkat çeken vatandaşlar, "Her mevsimin ayrı güzelliği var. Böylesi manzarayı her zaman görmek mümkün değil" diye konuştu. - ERZURUM

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