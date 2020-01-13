Muhteşem Lazio! - Son Dakika
Son Dakika Spor Muhteşem Lazio! - Son Dakika Spor

Muhteşem Lazio!

6 saat önce

Pavel Nedved, Roberto Mancini, Alessandro Nesta, Dejan Stankovic ve Christian Vieri’li efsanevi kadrosuyla bir döneme damga vuran Lazio; milenyum futbolunda yerini kaybeden devlerden biri.

Muhteşem Lazio!, System.String[]

Pavel Nedved, Roberto Mancini, Alessandro Nesta, Dejan Stankovic ve Christian Vieri’li efsanevi kadrosuyla bir döneme damga vuran Lazio; milenyum futbolunda yerini kaybeden devlerden biri. Simone Inzaghi yönetiminde son üç sezondur ilk dörtteki yerini kaybeden ve orta sıralara doğru gerileyen takım, bu sezon ise 18 maç geride kaldığında üçüncü sırayı almayı başardı.

Serie A'da şu an en golcü isim, 20 golle Lazio'lu Ciro Immobile. Ligin asist kralı ise, bir başka Lazio'lu Luis Alberto. İspanyol oyuncunun 11 asisti var. Yine diğer dört büyük lige bakıldığında; Immobile en fazla gol atan oyuncu ünvanını alırken Alberto, 14 asistli Kevin De Bruyne’nin ardından ikinci sırada.

Maç başına 2,3 gol atıp 16,4 şut çeken Lazio, kritik pozisyonları %71,2’yle isabete döndürmesiyle bu alanda beş büyük ligde üçüncü sırada. Alberto maç başına 3,7 kilit pas atıyor; Joaquin Correa 2,1 ve Sergej Milinkovic-Savic ise ortalama 2,2 kilit pasla takımın orta saha dinamizmini yükseltiyor.

İtalyan futbolunun geleneksel 3-5-2 dizilişini kullanan Inzaghi, geçtiğimiz senelere farklı olarak kanatları biraz daha içeriye çekip orta saha üçlüsünü forvete yaklaştırmasıyla takımının ceza sahasındaki oyuncu sayısını arttırıyor. Lazio, bu nicelik artışının ödülünü pozisyonlarının niteliğini de arttırarak ve daha fazla gol bularak alıyor.

Christian Vieri, Roberto Mancini, Pavel Nedved, Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kinsey Wolanski'nin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı

Son Dakika Haberleri
01:34 La Liga lideri Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı - Son Dakika Spor
00:49 Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar - Son Dakika Spor
00:25 Kinsey Wolanski'nin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Spor
00:14 Son dakika transfer haberleri | Milan, Asmir Begovic'i transfer etti - Son Dakika Spor
00:09 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 02:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhteşem Lazio! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]