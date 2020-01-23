Muhteşem Leipzig - Son Dakika
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Muhteşem Leipzig

7 saat önce

Bundesliga'da son olarak 26 Ekim 2019’da Freiburg’a deplasmanda 2-1 kaybeden RB Leipzig, sonrasında oynadığı dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlik aldı.

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Bundesliga'da son olarak 26 Ekim 2019’da Freiburg’a deplasmanda 2-1 kaybeden RB Leipzig, sonrasında oynadığı dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu süreçte Leipzig'in zirve yarışı verdiği Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund ise önemli puan kayıpları yaşadı.

20 golle takımın en golcü ismi olan Timo Werner ve yedi asistle bu alanda takımının lideri olan Christopher Nkunku ikilisi gol ve asist konusunda sezon başı beklentilerini 2,4 kat aşmayı başardı. Sahanın orta bölümünden Marcen Sabitzer ve Emil Forsberg, Werner’e 13 golle yardım ederken Yussuf Poulsen, Konrad Laimer, Marcel Halstenberg ve Patrik Schick gibi hem ofansif hem de defansif bölgelerde görev yapan oyuncular 8,1 kilit pas ortalaması ve toplamda dokuz asistle skora katkıda bulunuyorlar.

Takımın genç teknik direktörü Julian Nagelsmann, şu ana dek en fazla 4-4-2 dizilişini kullandı. Nkunku ve Sabitzer’in kanatlarda, Poulsen ile Werner’in uçta olduğu hücum hattında rakiplerin sağ stoper bölgesine %45,1’lik pres oranı uygulanıyor ve bu yöntemle gol aranıyor. Gol aranırken normal hücum düzeninde Laimer ve Demme ikilisinin orta sahadan kanatlara yönlendirdiği paslar etkili oluyor. Savunmada ise Ilsanker ve Upamecano ikilisinin hem hava hâkimiyetinde hem de kısa ve hızlı paslarla gelen rakip hücum oyuncularına karşı başarılı olmaları, Leipzig’in zirveye giden yolda güç kazanmasını sağladı.

Freiburg, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:14 
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