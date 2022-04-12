Muhteşem manzarada dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Muhteşem manzarada dağ keçileri böyle görüntülendi

12.04.2022 15:45

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya üzerinden paylaştığı çengel boynuzlu dağ keçileri ve kar altındaki dağ manzarası görenleri mest etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya üzerinden paylaştığı çengel boynuzlu dağ keçileri ve kar altındaki dağ manzarası görenleri mest etti.

DKMP tarafından paylaşılan görüntülerde çengel boynuzlu dağ keçilerinin (Rupicapra rupicapra) kar altındaki dağlarda gezintileri ve yiyecek arama telaşlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevimlilikleri ile dikkat çeken dağ keçilerinin soğuk havaya karşı dirençleri ise bir başka dikkat çekici konu oldu. DKMP görüntüleri, "Çengel boynuzlu dağ keçileri yüksek ve kayalık dağlara sığınmış, ülkemizin ve dünyanın en güzel canlılarından. Yaz aylarında orman sınırının üstünde yer alan çıplak, kayalık alanları tercih ederken kışın daha alçakta, derin ve bitki örtüsü yoğun vadilerde yaşarlar. Yaşadıkları irtifadan dolayı zorlu kış şartlarına uyum sağlayan çengel boynuzlular en sert hava koşullarında dahi besin bulup hayatta kalmayı başarabilirler" ifadeleri ile paylaşıldı.

(Gökten Ceylan/ İHA)

Muhteşem manzarada dağ keçileri böyle görüntülendi
Muhteşem manzarada dağ keçileri böyle görüntülendi
Muhteşem manzarada dağ keçileri böyle görüntülendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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