Muhteşem Mısır Çarşısı' Dünya Kadınlar Günü'nde Açıldı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra
'daki Yunus Emre Enstitüsü'nin ev sahipliği yaptığı 'Muhteşem Mısır
Çarşısı' sergisi, İstanbul
'un sembolik ve tarihi mekanı Mısır Çarşısı'nı Türk, Ermeni, Yunan ve Musevi
sanatçıların gözünden sanatseverlere tanıtıyor.
Serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'ne denk gelen açılışına Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın
, eşi Gül Yalçın, Başkonsolos Çınar
Ergin ve eşi Deniz Ergin, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş
, Tunus
ve Filipinler
'in Londra Büyükelçileri, Uluslararası Denizcilik Örgütü
(IMO
) Genel Sekreteri Kitack Lim, yerli ve yabancı çok sayıda konuk katıldı.
ARA GÜLER DE ANILDI
Sergi, Türk kültürünün çok renkli yapısını Londralı sanatseverlere sunmayı amaçlıyor. 70 yıl boyunca Türkiye
'yi ve dünyayı belgeleyen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler
'in de anıldığı sergi, Londra Yunus Emre Enstitüsü, Londra Büyükelçiliği
, Türk Hava Yolları
, Ara Güler Müzesi ve Doğuş Grubu
'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Sergi 22 Mart
'a kadar Londra Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda ücretsiz gezilebilir.