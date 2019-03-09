Son Dakika Haberleri: Muhteşem Mısır Çarşısı' Dünya Kadınlar Günü'nde Açıldı

Muhteşem Mısır Çarşısı' Dünya Kadınlar Günü'nde Açıldı

23 dakika önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nin ev sahipliği yaptığı 'Muhteşem Mısır Çarşısı' sergisi, İstanbul'un sembolik ve tarihi mekanı Mısır Çarşısı'nı Türk, Ermeni, Yunan ve Musevi sanatçıların gözünden sanatseverlere tanıtıyor.

Muhteşem Mısır Çarşısı' Dünya Kadınlar Günü'nde Açıldı, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nin ev sahipliği yaptığı 'Muhteşem Mısır Çarşısı' sergisi, İstanbul'un sembolik ve tarihi mekanı Mısır Çarşısı'nı Türk, Ermeni, Yunan ve Musevi sanatçıların gözünden sanatseverlere tanıtıyor.

Serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen açılışına Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Tunus ve Filipinler'in Londra Büyükelçileri, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim, yerli ve yabancı çok sayıda konuk katıldı.

ARA GÜLER DE ANILDI

Sergi, Türk kültürünün çok renkli yapısını Londralı sanatseverlere sunmayı amaçlıyor. 70 yıl boyunca Türkiye'yi ve dünyayı belgeleyen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in de anıldığı sergi, Londra Yunus Emre Enstitüsü, Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Ara Güler Müzesi ve Doğuş Grubu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Sergi 22 Mart'a kadar Londra Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda ücretsiz gezilebilir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:25 

Dünya Kadınlar Günü, Londra, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!

Gamze Özçelik, Arakanlı Mültecileri Ziyaret Etti! Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhteşem Mısır Çarşısı' Dünya Kadınlar Günü'nde Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]