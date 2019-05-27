Son Dakika Haberleri: Muhteşem Ödüllü Hounds Klan Turnuvası Finali Yarın Yapılacak

Muhteşem Ödüllü Hounds Klan Turnuvası Finali Yarın Yapılacak

2 saat önce

28 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek turnuva finalinde Türkiye'nin en iyi Hounds klanları belirlenecek ve dereceye girenler muhteşem ödüllere sahip olacak.

Muhteşem Ödüllü Hounds Klan Turnuvası Finali Yarın Yapılacak, System.String[]

Türkiye'nin sevilen online aksiyon oyunu Hounds'da Klan Turnuvası başlıyor.

Netmarble Türkiye, ücretsiz Türkçe aksiyon oyunu oynamak isteyenlerin ilk tercihi olan Hounds için Klan Turnuvası düzenliyor. Türkiye'nin en iyi klanlarının belirleneceği turnuvanın finali 28 Mayıs 2019 Salı günü online olarak yapılacak.

En az 10 oyuncudan oluşan klanların herhangi bir rütbe ve klan seviye sınırı olmadan yarışacağı Hounds Klan Turnuvasında, mücadeleler 5 farklı harita üzerinde gerçekleşecek. Liman, Tren İstasyonu, Kayıp Vadi, Kasaba ve Kum Fırtınası haritalarında yarışacak klanlar arasından zirveye çıkmayı başarabilenler, çok özel ödüllere sahip olacak.

Oyunculara özel muhteşem ödüller

Hounds Klan Turnuvası Birinci Sezon'da birinci olan takım oyuncuları Razer Cynosa Chroma Tr Klavye ve 5000 Kredi; ikinci olan takım oyuncuları Razer Abyssus 2000 Mouse, Goliathus Speed Mousepad ve 5000 Kredi; üçüncü olan takım oyuncuları ise Razer Goliathus Speed Terra Small Mousepad ve 5000 Kredi ile ödüllendirilecek.

Ayrıca dördüncü olan takım oyuncularına 5000'er Kredi, elemeleri geçip Çeyrek Finalde elenen tüm takım oyuncularına ise 2500'er Kredi ödül verilecek.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:02 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Güncel
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