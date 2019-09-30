Son Dakika Haberleri: Muhteşem şarkıya muhteşem klip
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Muhteşem şarkıya muhteşem klip

1 saat önce

Azerbaycan'ı sesiyle fetheden Cinare Melikzade, Türk Müzik sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

Muhteşem şarkıya muhteşem klip, System.String[]

Haluk Levent ve Cinare Melikzade 'Sen Olasın' şarkısını kliplendirdi Şimdiye kadar Türkiye'nin ünlü müzisyenleri Mustafa Ceceli, Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılarla çalışan şarkıcı, şimdi de Haluk Levent'in 'Sen Olasın' şarkısına düet yaptı.

Haluk Levent'ten tam destek

Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent'in Harbiye Açıkhava sahnesinde "Türkiye'nin yeni starı" diyerek davet ettiği Cinare Melikzade'yle 'Sen Olasın' şarkısını seslendirmişti. İkilinin performansı dakikalarca ayakta alkışlanınca şarkıya klip çekmeye karar verdi.

Klip uzun bir ön hazırlık döneminden sonra İstanbul'da çekildi. Klibin yönetmenliğini Kemal Başbuğ yaptı. 15 kişinin çalıştığı klibin çekimi büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Melikzade, "Klip çekimi çok keyifli geçti Haluk Levent'le düet yaptığım için çok mutluyum. Bir hayalim daha gerçekleşti" dedi.

Yıllar önceki albümünde yer verdiği 'Sen Olasın' şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Levent yeni klipte hayatlarında ikinci baharı yaşayan bir yaşlı çiftin aşkını anlatıyor.

Rafet El Roman, Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:18 Kaynak: Bültenler
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