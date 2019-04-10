Muhteşem sesler 'Caddebostan'dan yükselecek!

Dünya Ses Günü, 16 Nisan'da farklı etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Ses Günü, 16 Nisan'da farklı etkinliklerle kutlanacak. Türk müziği, opera ve müzikalin aynı sahnede olacağı "Dünya Ses Gününde Bizim Sesimiz Konseri" farklı müzik türlerindeki muhteşem sesleri bir araya getirecek…

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