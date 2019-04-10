Son Dakika Haberleri: Muhteşem sesler 'Caddebostan'dan yükselecek!

Muhteşem sesler 'Caddebostan'dan yükselecek!

1 saat önce

Dünya Ses Günü, 16 Nisan'da farklı etkinliklerle kutlanacak.

Muhteşem sesler 'Caddebostan'dan yükselecek!, System.String[]
Dünya Ses Günü, 16 Nisan'da farklı etkinliklerle kutlanacak. Türk müziği, opera ve müzikalin aynı sahnede olacağı "Dünya Ses Gününde Bizim Sesimiz Konseri" farklı müzik türlerindeki muhteşem sesleri bir araya getirecek…
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:24 
Ekonomi
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