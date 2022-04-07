Muhteşem Tat Kıymalı Patates Rulo Tarifi - Son Dakika
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Muhteşem Tat Kıymalı Patates Rulo Tarifi

07.04.2022 10:43

"Kıymalı patates rulo nasıl yapılır? Kıymalı patates rulo yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Kıymalı patates rulo nasıl yapılır? Kıymalı patates rulo yapmanın püf noktaları nelerdir? Kıymalı patates rulonun malzemeleri nelerdir? Kıymalı patates rulo nereye özgü? Kıymalı patates rulo nerede yenir?" soruları Nermin'in Enfes Mutfağı programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

3 adet patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

2 adet yumurta

Karabiber

Tuz

1 tutam maydanoz

İÇ HARCI İÇİN:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet sivri biber

2 adet kapya biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peynir

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Yaşam Muhteşem Tat Kıymalı Patates Rulo Tarifi - Son Dakika


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