Muhteşem Üçlü Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur. Yönetmen:
Mahmut KaptanSenaryo:
İhsan AydınOyuncular: Kemal Uçar
, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar
, Bengi İdil
Uras, Aybike Turan, Ömer Gecü, Yavuz Topoyan
, Sultan Köroğlu
KılıçFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Muhteşem ÜçlüYapımcı Firma:
ÖK YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
27.09.2019Muhteşem Üçlü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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