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Muhteşem Üçlü Filmi

1 saat önce

Muhteşem Üçlü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Muhteşem Üçlü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.


Yönetmen: Mahmut Kaptan
Senaryo: İhsan Aydın
Oyuncular: Kemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar, Bengi İdil Uras, Aybike Turan, Ömer Gecü, Yavuz Topoyan, Sultan Köroğlu Kılıç
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Muhteşem Üçlü
Yapımcı Firma: ÖK Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 27.09.2019

Muhteşem Üçlü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Murat Yavuz, İhsan Aydın, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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