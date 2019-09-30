"Muhtişim" bir kalabalıkla özel gösterim

"MUHTİŞİM" BİR İZDİHAM

BKM'nin yapımcılığında, Greyder Kids Ana Sponsorluğu'nda hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filminin özel gösterimi sırasında konukların yoğun ilgisi nedeniyle salon kapıları önünde uzun kuyruklar oluştu. Filmin kahramanlarından Fil Necati'nin tabiri ile "Muhtişim" kalabalık ve çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

FOTOĞRAF YARIŞI

Konukların filmin karakterleri Kral Şakir, Fil Necati, Canan, Mirket ve bu fenomen kahramanların yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştıkları özel gösterimde tüm çocuklar Greyder Kids tarafından hediye edilen korsan kostümleri ile filmi izlediler.

Özel gösterime katılan isimler arasında; Halit Ergenç & Bergüzar Korel, Hakan Ural ve kızı Gizella, Begüm Kütük & Erdil Yaşaroğlu, Hakan & Gizem Hatipoğlu kızları Lila, Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Cengiz Semercioğlu, Yönetmen Kıvanç Baruönü, Nur Tuğba Algül, Feraye Tanyolaç oğlu Kaya Çilingiroğlu, Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Kaan & Aslı Cüreklibatır çocukları Sarp ve Zeynep, Begüm Karamahmutoğlu oğlu Berk, Zeynephan Gemicioğlu, Ayşe Eşmeli Ayar, ve Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalıve Greyder Kids Üst Yönetimi de vardı.

Kral Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede yaşayacakları heyecan dolu yeni macerası "KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI" 04 Ekim'de vizyona girecek.