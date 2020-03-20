Mühürlenen binanın sakinleri tahliye edildi - Son Dakika
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Mühürlenen binanın sakinleri tahliye edildi

1 saat önce

Mühürlenen binanın sakinleri tahliye edildi Zabıta ile yaşlı teyze arasında duygulandıran konuşma Pendik de gece saatlerinde beş katlı bir binanın üç balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Mühürlenen binanın sakinleri tahliye edildi

Zabıta ile yaşlı teyze arasında duygulandıran konuşma

İSTANBUL - Pendik de gece saatlerinde beş katlı bir binanın üç balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük korkunun yaşandığı binadaki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yardıma muhtaç vatandaşlara sağlık ekipleri yetişti

Pendik, Batı Mahalles, Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın üç balkonu 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda binada yaşayan vatandaşlar ve mahalle sakinleri büyük panik yaşarken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Pendik İtfaiyesine bağlı ekipler ve uzman kişilerin kontrolü sonrasında mühürlenen binada ki vatandaşlarla tedbir amacıyla boşaltılan yan binadaki vatandaşlar Pendik Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Yardıma muhtaç iki hasta vatandaş ise sedyeyle indirilerek ambulanslarla konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Zabıtadan duygulandıran hareket

Gece saatlerinde yaşadıkları olayın şokunu üstünden atamayan mahalle sakinleri uzun süre çöken balkonlara endişeli gözlerle bakarken tahliye edilen binadaki yaşlı bir kadının otele gitmek için bindirildiği otomobilde Zabıta ile yaşadığı diyalog duygulandırdı. Havanın soğuk olması üzerine yaşlı kadını kısa sürede arabaya götürmek isteyen Zabıta, 'Arabada ısıtıcıyı da açalım üşüme teyzem' diyerek hem yaşlı teyzenin hem de yanındaki diğer vatandaşların takdirini aldı.

Mühürlenen binanın sakinleri tahliye edildi

Pendik, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:55 Kaynak: İHA

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