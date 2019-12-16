Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar

6 saat önce

MALATYA'da daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek binasına polis operasyon yaptı.

Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar, System.String[]

MALATYA'da daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek binasına polis operasyon yaptı. Mührü kırılarak kumar oynatılmaya devam edilen binadaki 67 kişiye idari para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte kumar oynatıldığı belirlenen ve aynı suç nedeni ile mühürlenen bir dernek binasında mührün kırılarak kumar oynatılmaya devam edildiği bilgisi aldı. Binaya operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan ve oynatan 67 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti. Kumar oynanan dernek tekrar mühürlenirken, kumar oyununda kullanılan düzeneklere el konuldu. Ekipler, işletme sahibine mühür bozma ile kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yaptı.


Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti
Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
23:49 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:48 Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti - Son Dakika
23:48 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
23:48 Emine Erdoğan: Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri, mültecilere de sağlanıyor - Son Dakika
23:47 Kartal sahilinde motosiklet kazası - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]