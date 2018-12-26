Mühürlenen Evlerine Girip Eşyalarını Taşıdılar

Mühürlenen evlerine girip eşyalarını taşıdılar Çatlak oluşan binalardaki 25 kişi tahliye edildiZONGULDAK - Zonguldak'ta iki bina, dün akşam saatlerinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mühürlenen evlerine girip eşyalarını taşıdılar

Çatlak oluşan binalardaki 25 kişi tahliye edildi



ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki bina, dün akşam saatlerinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah erken saatlerde evine gelen vatandaşlar, yetkililerin mühürleri sökmesiyle birlikte evlerine girerek eşyalarını taşıdılar.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 dairede yaşayan bina sakinleri, polisi arayarak binanın iç ve dış kısımlarında çatlaklar oluştuğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri de apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti. Güvenlik çemberine alınan binalar, yetkililer tarafından mühürlendi. Geceyi akrabalarının yanında geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine geldi. Belediye ekipleri de olay yerine gelerek evinden eşyalarını almak isteyen vatandaşların kapılarındaki mühürleri söktü.

Mühürlerin sökülmesinin ardından evlerine giren vatandaşlar eşyalarını alarak evlerini terk etti.

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