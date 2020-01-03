Mühürlenen termik santralin işçilerinden eylem - Son Dakika
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Mühürlenen termik santralin işçilerinden eylem

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde bacası filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlenerek faaliyetleri tamamen durdurulan termik santralde çalışan işçiler ve yakınları eylem yaptı.

Mühürlenen termik santralin işçilerinden eylem, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde bacası filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlenerek faaliyetleri tamamen durdurulan termik santralde çalışan işçiler ve yakınları eylem yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santrallere filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre dolmuştu. Sürenin dolması ile Sivas'ın Kangal ilçesinde Konya Şeker tarafından işletilen termik santral bacası filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlenerek, santraldeki tüm faaliyetler durduruldu. Termik santralde faaliyetin durması ile santral ve iştiraklerinde çalışan taşeron işçiler ilçe merkezinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Santralde faaliyetlerin durması ile işten çıkartılacağını düşünen işçiler ilçe kaymakamlığına giderek, Kaymakam Erinç Demir ile görüştü.


İşçiler adına basın açıklaması yapan firma çalışanı Mehmet Topuz, "Bu işletme yaklaşık 30 yıldır faaliyet yürütmekteydi. Kangallılar olmak üzere dışarıdan gelen insanın geçim kaynağıdır. Bugün alınan kapatma kararı binlerce emekçi kardeşimizin ekmeğini elinden almaktan başka bir şey değildir. Bu kış günü binlerce insan çoluğunun çocuğunun rızkını nereden ve nasıl temin edecektir. Bizler her zaman devletimizin yanında olduk. Şimdi de devlet büyüklerimizin bizlerin yanında olmalarını istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten bizlere yardımcı olmalarını arz ederiz" dedi.


Mühürlenen santralde 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personelin çalıştığı öğrenildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapatılan santrallerdeki işçilerin durumuna ilişkin, "İşçinin mağdur edilmemesi adına işletme sahipleriyle görüşüyoruz. Pozitif yaklaşımlar da söz konusu. İşçilerimizin hak hukuku neyse onun takipçisi olacağız. Bir olumsuzluk yaşanmaması için süreci yakından takip edeceğiz" demişti. Bakan Dönmez'in şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından işçilerin mağdur edilmemesi noktasında şirketlerin olumlu tavır sergilediği, Konya Enerji'ye ait Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçilerin de muhafaza edileceği öğrenildi. Ancak mühürlenen termik santrallerde görev yapan taşeron işçilerle ilgili değerlendirmenin sürdüğü öğrenildi. - SİVAS

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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