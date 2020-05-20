Mühürlenmek istenen iş yerinde okey oynayan 4 kişiye 12 bin TL ceza - Son Dakika

EDİRNE'de, daha öncede kumar oynatıldığı için işlem yapılan çay ocağını mühürlemeye giden polis ve zabıta ekipleri, içeride 4 kişinin okey oynadığını belirledi. 4 kişiye, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 12 bin 732 TL ceza uyguladı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha önce kumar oynandığı için adli işlem yapılan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çay ocağını mühürlemeye gitti. Ekipler, içeride 4 kişinin okey oynadığını tespit etti. Polis, 4 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 12 bin 732 TL ceza kesti. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.