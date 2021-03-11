Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 TL ceza - Son Dakika

Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 TL ceza

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de önceden mühürlenen dernek lokalinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve kumar oynayan 38 kişiye toplamda 119 bin 700 TL para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel ekibi, daha önceden kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yaptı. Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde bulunan lokal içerisinde sosyal mesafeye uymayan ve kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye idari para cezası uygulandı. Şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplamda 119 bin 700 TL para cezası verildi.

Öte yandan, dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.