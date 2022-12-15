Ankara'da ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Ankara'da ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

15.12.2022 16:19

Ankara'da mühürlenerek ziyarete kapatılan bir hayvanat bahçesinden kaçan aslan, paniğe sebep oldu. Bir evin bahçesine giren ve yolda araçların önünde koşan aslan, güvenlik kamerasında görüntülendi. Görevliler tarafından yakalanan aslan, yeniden hayvanat bahçesine götürüldü.

İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik arazide bulunan ve ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

Türkiye'nin göbeğinde aslan paniği! Kafesinden kaçtı, mahalleli korkudan küçük dilini yuttu

"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK"

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor" dedi.

Türkiye'nin göbeğinde aslan paniği! Kafesinden kaçtı, mahalleli korkudan küçük dilini yuttu

"SABAHA KADAR KÜKRÜYORLAR"

Sözlerine devam eden Aloğlu, "Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi. Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin göbeğinde aslan paniği! Kafesinden kaçtı, mahalleli korkudan küçük dilini yuttu
Kaynak: DHA
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Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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