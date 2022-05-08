Müjdat Gezen, 62'nci Sanat Yılını Torbalı'da Kutladı - Son Dakika
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Müjdat Gezen, 62'nci Sanat Yılını Torbalı'da Kutladı

08.05.2022 12:26
Müjdat Gezen, 62'nci Sanat Yılını Torbalı'da Kutladı

Usta oyuncu Müjdat Gezen, 1990’lı yılların başında fahri hemşehrisi ilan edildiği İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bu kez "Baba- Kız" adlı yeni oyununu sahnelemek için geldi. 62'nci sanat yılını Torbalı'da kutlayan Gezen, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gezen zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Usta oyuncu Müjdat Gezen, 1990'lı yılların başında fahri hemşehrisi ilan edildiği İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bu kez "Baba- Kız" adlı yeni oyununu sahnelemek için geldi. 62'nci sanat yılını Torbalı'da kutlayan Gezen, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gezen zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun yıllar yurt dışında olan kızı Elif Gezen ile birlikte "Baba- Kız" adlı oyunu dün Torbalı'da sahneye koyan usta oyuncu Müjdat Gezen, alkış aldı.

Müjdat Gezen, kızının bestelediği şiirlerin yanı sıra onunla olan anıları da paylaşarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müjdat Gezen ve kızı Elif'in anıları, yaklaşık 3 saat boyunca izleyicileri hem güldürdü hem duygulandırdı. Oyun sonunda Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen, ayakta alkışlandı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve gazeteci-belgesel yapımcısı Gökmen Ulu'nun da takip ettiği oyunun sonunda Gezen'in 62'nci sanat yılı kutlandı.

Gezen için aralarında Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Uğur Dündar gibi çok sayıda sanatçı ve dostunun özel dileklerinin yer aldığı video izletildi. Gezen'e fahri hemşehri beratı verildi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Duayen sanatçıya hemşerilik beratını takdim eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bugün bu sahnede, böyle usta bir ismi ağırladığımız için çok mutluyuz. Söylenecek her şeyi büyük usta sahnede söyledi. Kendisi aynı zamanda bizim fahri hemşehrimiz. Bu beratla da hemşehriliğimizi taçlandırıyor olacağız" dedi.

Öte yandan Torbalı'nın her zaman kendinde yerinin ayrı olacağını kaydeden başarılı sanatçı Müjdat Gezen, "5 kelimelik bir cümleyle aranızdan ayrılıyorum: Her şey çok güzel olacak" dedi.

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Müjdat Gezen, oyunlar, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Müjdat Gezen, 62'nci Sanat Yılını Torbalı'da Kutladı - Son Dakika


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