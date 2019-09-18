Müjdat Gezen açıkladı: Türker İnanoğlu hastanede!
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Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Türker İnanoğlu'nun özel odaya alındığı öğrenildi.
Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Türker İnanoğlu'nun özel odaya alındığı öğrenildi. Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenildi. Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu'nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:45
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