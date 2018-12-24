Müjdat Gezen Adliyede (1)
59 dakika önce
Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.
Görüntü Dökümü;
----------
-Gezen'in adliyeye girişi
-Açıklaması
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 Kaynak: DHA
Haklarında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Polis Eşliğinde Adliyeye Götürüldü
Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi
Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi