Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Adliyede (1)

Müjdat Gezen Adliyede (1)

59 dakika önce

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Müjdat Gezen Adliyede (1), System.String[]
Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Gezen'in adliyeye girişi

-Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 Kaynak: DHA

DHA, Polis, Anadolu Adalet Sarayı, Müjdat Gezen, Güncel
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