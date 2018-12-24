Müjdat Gezen Adliyede (1)
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Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA
- HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen
, Anadolu Adalet Sarayı
'na getirildi.
Gezen'in Kadıköy
'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis
aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: DHA
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