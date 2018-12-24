Müjdat Gezen Adliyede
45 dakika önce
Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
Haklarında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Polis Eşliğinde Adliyeye Götürüldü
Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi
Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi