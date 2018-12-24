Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Adliyede

Müjdat Gezen Adliyede

45 dakika önce

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Polis, Kartal, Müjdat Gezen, Güncel
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