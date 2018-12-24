Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Adliyeye Götürülüyor

Müjdat Gezen Adliyeye Götürülüyor

1 saat önce

Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAHakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

Haber: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

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