Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş - Son Dakika
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Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş

29.06.2022 10:05

Oyuncu Müjdat Gezen, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'la 3 gün önce konuştuklarını ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti. Arkın'ın nefes almakta güçlük çektiği için oksijen cihazına bağlandığını söyleyen Gezen, "Yataktan düşmüş ve kalbi durmuş. Ambulans ve hastanede uğraşmışlar anca döndürememişler" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın, önceki gece evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Arkın'ın yakın arkadaşı Müjdat Gezen, usta oyuncunun hayatını kaybettiği anı anlattı.

ARKIN'IN DOKTORU: KALP KASLARI YAŞLI OLDUĞU İÇİN KURTARILAMADI

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, sanatçının ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Usta oyuncunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur. Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem solum hem kardiyak sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle tabi ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil" dedi.

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğini anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın için 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Arkın'ın cenazesi, anma töreninin sonrasında, öğlen namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğini anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş

"YATAKTAN DÜŞMÜŞ VE KALBİ DURMUŞ"

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum" dediğini belirterek, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim" dedi.

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın nasıl hayatını kaybettiğini anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş

"62 SENELİK SAHNE HAYATIMDA CÜNEYT ARKIN KADAR ALKIŞ ALAN GÖRMEDİM"

Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. üç oyunda birden beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Türk sinemasının da Türk halkının da başı sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ARKIN'LA ANISINI ANLATTI

Cüneyt Arkın'la unutamadığı hatırasını da paylaşan Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyunda ona Cüneyt Arkın rolünü verdim. Buna gazinocular teklif yapıyor şarkı söylesin diye ama o 'Ben sinemacıyım bu işlerden hiç anlamam, beceremem' diyor. Çanta dolusu milyonlarca lirayı reddediyor. Kendisi gibi yani. Bir gün Cüneyt ağabeye 'Kusura bakma gelecek oyunda yoksun, benden çok alkış alıyorsun' dedim. Sarıldık birbirimize bir daha da hiç ayrılmadık sonra. Cümlemizin başı sağ olsun."

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın nasıl hayatını kaybettiğini anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş

İNANOĞLU: SETTE NEFESİM TIKANDI, CÜNEYT MÜDAHALE EDİP BENİ KURTARDI

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu da Cüneyt Arkın'ın dereceyle mezun olan bir tıp doktoru olduğuna atıf yaparak, Yeşilçam'daki ikinci filmini beraber yaptıklarını dile getirdi. Arkın'la 32 film yaptıklarına vurgu yapan İnanoğlu, "Biz onunla gece gündüz birlikteydik. Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir kardeşimdi. Hatta bir gün set arasında yönetmen de bendim, yemek paydosunda top oynanırken göğsüme bir top geldi ve nefesim tıkandı. İlk yardımı Cüneyt yaptı ve beni hastaneye götürdüler, yani bir anlamda onun sayesinde yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın nasıl hayatını kaybettiğini anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş
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Kaynak: AA

Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müjdat Gezen, Cüneyt Arkın'ın yaşamını yitirdiği anları anlattı: Yataktan düşünce kalbi durmuş - Son Dakika
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