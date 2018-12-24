Müjdat Gezen'den Evinin Önünde Açıklama
1 saat önce
Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı.
Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Gezen, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Gezen, aracından inerek kendisine eşlik edenlerle vedalaştı. Ardından kısa bir açıklama yapan Gezen, 'Söyleyeceğimizi söyledik. Hakareti yapan Recep Tayyip Erdoğan, hakaret etmekten yargılanan ben. İşte Türkiye'de sistem buraya gelmiş" dedi. Müjdat Gezen daha sonra evine girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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