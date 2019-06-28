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Müjdat Gezen'e 60. yıl teşekkürü

2 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sanat hayatında 60. yılını yaşayan usta oyuncu Müjdat Gezen'i unutulmadı.

Müjdat Gezen'e 60. yıl teşekkürü, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sanat hayatında 60. yılını yaşayan usta oyuncu Müjdat Gezen'i unutulmadı.

Müjdat Gezen'in yaşamından kesitleri, Gezen'in 60 yıllık sanat hayatı sahnelendi. "7 Kocalı Hürmüz" ve "Şarkılar Seni Söyler" müzikallerini izleme fırsatı bulamayanlara armağan olarak "Eyvallah" isimli oyunda, izleyicilere dört dans ve şarkı da sunuldu. 60 yıllık profesyonel sanat hayatında; Nazım Hikmet, Muhsin Ertuğrul, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Can Yücel gibi duayen isimlerle olan anılarını izleyicilerle paylaşan Gezen, Nazım'dan "Bugün Pazar" şiiri ile "Rüşvet" adlı bir de şarkı seslendirerek salondakilerden büyük alkış aldı.

Usta sanatçıya Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın eşi Öznur Tugay çiçek takdim ederken, 1912 Karşıyaka Derneği yönetim kurulu tarafından da KSK atkısı ve rozeti hediye edildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, Gezen'e anı hediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) forması takdim etti.

Tugay'a ve Karşıyakalılara gösterdikleri ilgi için çok teşekkür eden Müjdat Gezen, gecenin sonunda yüzlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Oyunu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve eşi Ziynet Sertel de izledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
İzmir, Karşıyaka, Müjdat Gezen, Güncel
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