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Müjdat Gezen: "Hakareti Yapan Cumhurbaşkanı, Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen"- Adli Kontrol...

35 dakika önce

- Müjdat Gezen: "Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen" Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen ile birlikte açıklamalarda bulunduİSTANBUL - Sanatçı Müjdat Gezen adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Hakareti yapan...

- Müjdat Gezen: "Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen"
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen ile birlikte açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Sanatçı Müjdat Gezen adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Serbest bırakılan sanatçı Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen ile birlikte adliye çıkışında kameralar karşısına geçti. Kısa bir açıklama yapan Müjdat Gezen
"Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Avukat Celal Ülgen ise Türkiye'de Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla yargılanan bilim adamı, sanatçı, gazeteci ve yazarlar olduğunu belirterek, "Yani eğer siz Cumhurbaşkanını eleştiriyorsanız bizim savcılarımız tarafından bu Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılanıyor ve hakkınızda soruşturma açılıyor. Bunu sorgulamamız gerek. Çünkü bu durum en çok siyasi iktidara zarar verecek" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:10 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Müjdat Gezen, Politika
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