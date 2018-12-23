Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma

Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma

46 dakika önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma, System.String[]
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Gezen'in konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Gezen'in söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:12 Kaynak: AA

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