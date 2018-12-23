Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
46 dakika önce
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca tiyatrocu Müjdat Gezen
hakkında, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık
, Gezen'in konuk olduğu Halk TV
'deki bir programda yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Gezen'in söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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