Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı

18 dakika önce

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı, System.String[]
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Müjdat Gezen, Güncel
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