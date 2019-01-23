Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı
18 dakika önce
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen
hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
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