Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

15 dakika önce

Oyuncu Müjdat Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı, System.String[]
Oyuncu Müjdat Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine "hakkında cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Gezen hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen Adli Kontrol kararının kaldırılmasına karar verildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: AA

TV, Müjdat Gezen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu Güldür Güldür Show'a Bir Bomba Transfer Daha! Evrim Akın Kadroya Dahil Oldu

Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 17:58:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]