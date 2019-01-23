Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
6 dakika önce
Sanatçı Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.
Sanatçı Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49
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