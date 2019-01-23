Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

6 dakika önce

Sanatçı Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı, System.String[]
Sanatçı Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 

Ekonomi
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