Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Uygulaması Kaldırıldı
29 dakika önce
MÜJDAT Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.
MÜJDAT Gezen'in Avukatı Celal Ülgen
, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu. Müjdat Gezen
artık karakola imza vermeye gitmeyecek.
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar
ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müjdat Gezen'in kararın ardından polis merkezine giderek imza veriyordu.
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'na yaptıkları talep doğrultusunda adli kontrol şartının kaldırıldığını Twitter
hesabından duyurdu. Ülgen tweetinde "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen geçtiğimiz pazar günü Kadıköy
Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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