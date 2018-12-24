Müjdat Gezen, Polis Ekipleri Eşliğinde Anadolu Adliyesine Getirildi
52 dakika önce
Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Anadolu Adliyesine getirildiİSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Anadolu Adliyesine getirildi
İSTANBUL - Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:18 Kaynak: İHA
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