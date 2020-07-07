Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan dava açıldı - Son Dakika

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Gezen ve Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame mahkemece kabul edilirken tiyatrocuların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018'de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında "Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret" , "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.