Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkında Soruşturma
1 saat önce
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Halk TV
'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen
ve Metin Akpınar
hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar
imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar
tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
'nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:51 Kaynak: İHA
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