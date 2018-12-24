Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma

12 dakika önce

Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma, System.String[]
Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:36 Kaynak: AA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Akpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen'i Avukatı Mevcutlu Götürülmeye Tepki Gösterdi: Usule Aykırı Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:48:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Hakkındaki Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]