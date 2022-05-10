Müjde Ar: "Biz çok parasızlık çektik" - Son Dakika
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Müjde Ar: "Biz çok parasızlık çektik"

10.05.2022 09:52

Küçükçekmece'deki "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu.

Küçükçekmece'deki "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu. Ar, "Biz çok parasızlık çektik. Bir gün hiç paramız yok, 6 ay mercimek yiyoruz. Tiyatrocu maaşı ne olacak. Tiyatro olunca mutfakta tencere kaynıyor" dedi.

Küçükçekmece Belediyesinin "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ve birçok kadın katıldı. Aysel Gürel'in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu. Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitabı üzerine konuştu hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı.

"MÜJDE AR'I AĞIRLAMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ"

Müjde Ar'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kadınların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitaplara kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan 'Çekmece'de Kitap Var' kampanyası çerçevesinde bugüne kadar bin kitap dağıtımı gerçekleşmiş olup 2021'de Fürizan'ın Benim Sinemalarım kitabıyla başlayan yolculuğumuz söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni olan her birimizin hayatına yazdıklarıyla imza atan özellikle benim hayatıma Aysel Gürel Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam kitabıyla devam ediyoruz. Pandemi koşullarında okur yazar buluşmalarını gerçekleştirememiştik. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sinemamızın kıymetli ismi Müjde Ar'ı ağırlamanın mutluluğu içindeyiz" şeklinde konuştu.

"BİZ ÇOK PARASIZLIK ÇEKTİK"

Annesiyle olan hatıralarını anlatan Müjde Ar, "Biz çok parasızlık çektik. Dedem ölünce onun çok iyi bir maaşı vardı. Bizi döndürüyordu. Tiyatrocu maaşı ne olacak. Yağmur yağar, tiyatro kapanır. Tiyatro olunca mutfakta tencere kaynıyor. Olmayınca her şey duruyor. Bir gün annem, hiç paramız yok biz 6 aydır mercimek yiyoruz, akıllı kadın protein diye bize mercimek yediriyor. Biz sıfıra geldik, bir bakkalımız vardı. Gidiyorduk ufak tefek peynir falan veriyordu sonradan o da vermedi. Annem su saatine giden kurşun boruları kesti. Onları sattı hurdacıya sonra saati kurmaya gelen adam boruları sordu. Annem o adamı da kovdu. Biz yine bir şekilde mercimeği yedik 10-15 gün boyunca" dedi.

(Zehra Baykal - Emre Baba - İHA)

Müjde Ar: Biz çok parasızlık çektik
Müjde Ar: Biz çok parasızlık çektik
Müjde Ar: Biz çok parasızlık çektik
Müjde Ar: Biz çok parasızlık çektik

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Küçükçekmece, Aysel Gürel, Müjde Ar, Kitap, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müjde Ar: 'Biz çok parasızlık çektik' - Son Dakika


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