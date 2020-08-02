Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na dava açtı - Son Dakika

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na dava açtı

BODRUM Gündoğan'da evi bulunan Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açık mektup yazmıştı.

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na dava açtı, System.String[]

BODRUM Gündoğan'da evi bulunan Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a açık mektup yazmıştı. Sanatçı, BVS Bosphorus Resort Hotel'de hizmet veren Günay Restaurant'ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle şahsı ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirmişti:

"Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız."

Ancak Ar, mektubuna rağmen idari karar alınmaması üzerine bu kez Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran'a dava açtı.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ar, dava açtığını yaptığı şu açıklamayla duyurdu: "Tarafımca ve başkalarınca işletme ile alakalı birçok şikayet ilgili kurumlara iletilmiştir. İlgili şikayetler sonucunda işletme hakkında Bodrum Belediyesi'nce idari para cezaları kesilmiştir. Ancak gürültü kirliliğinin önlenmesine dönük herhangi bir idari karar veya netice alınamamıştır. Dosyaların savcılık aşamasında olduğu, tarafımıza husumet yöneltme amacı güden işletmece gizlenmektedir. Tarafımızın olayı şahsileştirmek gibi bir çabası yoktur. Gürültü kirliliğine neden olan işletmenin vurdumduymaz eylemlerinin sonlandırılması için yürütülen bir hukuk mücadelesi vardır. Ne var ki tüm şiddeti ile gürültü kirliliği devam etmektedir."

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Bodrum Gündoğan'da bulunan BVS Gruop bünyesindeki BVS Bosphorus Günay Restaurant'ın ruhsatsız müzik ve gürültü yaptığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Başkanı'na şikayet mektubu yazan Müjde Ar'a hukuki cevap geldi. BVS Group yaptığı açıklamada sanatçı Müjde Ar'ın ticari itibarlarına zarar veren bir hamlede bulunduğunu vurgulayarak, haklarını hukuki yoldan arayacaklarını belirttiler.

Gündoğan, Müjde Ar, Bodrum, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 08:04

Son Dakika Magazin Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı'na dava açtı - Son Dakika Magazin
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