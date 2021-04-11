Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir - Son Dakika

Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir

11.04.2021 07:27
Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir, System.String[]

13 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar'dan acı haber geldi.

13 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar'dan acı haber geldi. Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. İki yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz ocak ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı.

13 YIL ÖNCE RAHİM KANSERİNİ YENDİ

13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı. Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Mehtap Ar, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gece saat 03.30'da hayatını kaybetti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Koç Üniversitesi Hastanesi yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavisi hastanemizde devam eden Sayın Mehtap Ar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan tarihinde vefat etmiştir."

CENAZE ZİNCİRLİKUYU CAMİSİ'NDEN KALKACAK

Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlıkuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Pandemi kuralları gereği cenazeye katılımın sınırlı tutulacağı öğrenildi.

27 film 12 dizide rol aldı

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'ın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

1974'te "Ayrı Dünyalar" adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında "Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu" adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

DOSTLARINDAN VEDA

Mehtap Ar'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Üzüntülerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler Ar'a veda şu sözlerle veda ettiler...

AJDA PEKKAN

NİLGÜN BELGÜN

Canım arkadaşım Mehtap...

Biz Aysel, Müjde, Mehtap eski arkadaşlarız birbirini gerçek seven. Hepsiyle ayrı özel dostluğum var. Ama Aysel'le Mehtap aynı evde oturduğu için o zamanlar onlara çok misafir gitmişliğim ve gitmişliğimiz var Attilla Atasoy'la... Üçümüz de iyi arkadaşlardık.

Hepsi ayrı ayrı iyi kalpli insanlardır. Bu fotoğraf da TV8'de Aysel'le Mehtap'ın benim programıma geldikleri kahkahalarla geçen bir günden....

Geriye yaşanan güzel günler ve içten candan atılan mutluluk kahkahaları kalıyor...

Gerisi teferruat oluyor maalesef...

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Mehtap'ım

ATTİLLA ATASOY

Mehtap'ımız Aysel'ine kavuştu...

Itır Esen: Mehtap Ar'ı kaybetmemin derin üzüntüsünü yaşarken canım arkadaşım Müjde Ar'a ve oğlu Söz'e sabır diliyorum.

Tarkan: Çok üzgünüm başımız sağ olsun...

AJDA PEKKAN: Çok ama çok üzgünüm. Nurla içinde uyu.

Yaprak Özdemiroğlu: Sevgili Mehtap çok sevdiği anneciğinin yanına gitti.

Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir

Aysel Gürel, Mehtap Ar, Müjde Ar, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Müjde Ar'dan Mehtap Ar'a: Dilerim acıları dinmiştir - Son Dakika Magazin


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