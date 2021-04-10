Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar 64 yaşında hayatını kaybetti

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4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel'in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş."

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel Gürel ile baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Mehtap Ar ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.