Müjde Ar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Aysel Gürel'in dizeleriyle tepki gösterdi!

Müjde Ar; Aysel Gürel'in;





"Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan

Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan

Kolay kolay taşınmayan doludizgin duygulardan





Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var..."& ;





dizelerini paylaştı.





Müjde Ar'ın paylaştığı postta; dün reddedilen neydi, "taraflar bu sözleşme kapsamındaki, şiddet eylemlerini önlemeye yönelik mevcut tedbirler konusundaki bilgilerin, halk arasında en geniş bir şekilde dağıtımını sağlayacaklardır." ( İstanbul Sözleşmesi, Madde 13) bilgisi& ; dikkat çekti. Müjde Ar, resmi instagram hesabından Aysel Gürel'in dizelerini paylaşarak İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki gösterdi.

Yıllar önce Sezen Aksu'nun seslendirdiği sözleri Aysel Gürel'e ait; "Haydi Gel Benimle Ol" adlı şarkının dizeleri şöyle:





Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan





Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan

Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan

Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var

Haydi gel benimle ol





Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol





Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden

Yıldızları tek tek yakacağım

Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden

Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan

Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan

Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan

Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden

Yıldızları tek tek yakacağım

Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden

Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer

Gün olur erişirler ikimize

Haydi gel benimle ol

Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize

Ordaki sevgililer özenip birer birer