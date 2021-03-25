Müjde Ar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Aysel Gürel'in dizeleriyle tepki gösterdi!

Müjde Ar; Aysel Gürel'in;
"Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan doludizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var..."& ;
dizelerini paylaştı.
Müjde Ar'ın paylaştığı postta; dün reddedilen neydi, "taraflar bu sözleşme kapsamındaki, şiddet eylemlerini önlemeye yönelik mevcut tedbirler konusundaki bilgilerin, halk arasında en geniş bir şekilde dağıtımını sağlayacaklardır." ( İstanbul Sözleşmesi, Madde 13) bilgisi& ; dikkat çekti. Müjde Ar, resmi instagram hesabından Aysel Gürel'in dizelerini paylaşarak İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki gösterdi.
Yıllar önce Sezen Aksu'nun seslendirdiği sözleri Aysel Gürel'e ait; "Haydi Gel Benimle Ol" adlı şarkının dizeleri şöyle:
Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
Yıldızları tek tek yakacağım
Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan
Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan
Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan
Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden
Yıldızları tek tek yakacağım
Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden
Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Gün olur erişirler ikimize
Haydi gel benimle ol
Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
Ordaki sevgililer özenip birer birer
Son Dakika › Magazin › Müjde Ar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Aysel Gürel'in dizeleriyle tepki gösterdi! - Son Dakika Magazin