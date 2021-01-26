Akciğer kanseri tedavisi gören Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

İdris TİFTİKCİ/ 2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşinin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Müjde Ar, "Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz" dedi.

Oyuncu Mehtap Ar yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 2 buçuk yıldır tedavi görüyordu. Mehtap Ar, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşi Müjde Ar, Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgi olarak yaptığı açıklamada "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık. Bir gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama koronavirüs nedeniyle almıyorlar." dedi.

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

Müjde Ar, "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti.