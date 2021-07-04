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Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı - Son Dakika

Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı

04.07.2021 20:06
Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Kartal Tibet'in vefatının ardından Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu. Ar; 'Pamuk gibi kalbi vardı'. İşte detaylar...

Müjde Ar; "Kartal, sette yumuşak bir insandı, neşeli, keyifliydi. Pamuk gibi kalbi vardı. Birde eli çabuktu, sahne içinden kolay çıkardı yönetmen olarak. Arzu Film'de olması da önemli, orası okul gibiydi, benim içinde öyleydi onun içinde öyle. Ben Tarkan'ları, Karaoğlan'ları sinemada izledim, çocuktum o zamanlar 10 yaşımda. Karaoğlan Suat Yalaz'ın eseridir. Kartal Tibet çok çalışkan, iyi bir insandı. Yönetmen olarak varlığını günümüze kadar sürdürdü.

Konservatuar mezunu olduğu için uyumluydu da herkesle... Midas'ın Kulakları'nda rol aldı... Jön olarak dönemin bütün önemli starlarıyla oynadı. Yönetmen olarak ilk kez kamera arkasına geçtiği 'Tosun Paşa'da birlikte çalıştık. Çok özel bir kadro vardı orada da.

Tosun Paşa filmini Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekmiştik. Kartal birgün bakkaldan birşey istedi. Bende uzun kıyafetlerleyim, 'ben gider alırım' dedim. Adile Naşit'te 'ben de geleyim' dedi. İkimiz üstümüzü başımızı unuttuk o kıyafetlerle gittik... Millet tabi hortlak görmüş gibi bize bakıyor... Gittik bakkala, onlar biliyor tabi film çekildiğini yalıda, aldık istediğini döndük... 'Siz bu halde mi gittiniz?' dedi, 'hangi halde gidecektik' dedik, böyle bir anımız var... 'Deli misiniz siz, Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın' dedi.. 'Burada çalışıyoruz bu kıyafetlerle çıkmayın dışarı' dedi. Ben de 'sen gönderdin' dedim ve gülüştük...

Çok esprili bir insandır Kartal. Cool görüntüsünün ardında inanılmaz esprilidir." dedi.

KARTAL TİBET'İN YÖNETTİĞİ UNUTULMAZ SAHNE TEKRAR GÜNDEMDE!

Oyuncu, senarist ve yönetmen olarak Türk Sinemasında önemli bir yeri olan Kartal Tibet, Müjde Ar'ın başrol oynadığı İffet filmindeki tecavüz sahnesini de yönetmişti.

Müjde Ar ve Faruk Peker'in başrolünde oynadığı 1982 yapımı İffet filminde yer alan tecavüz sahnesinin yazımında Senarist Yavuz Turgul ile birlikte çalışmış, sahneyi de o yönetmiştir.

Filmde, İffet mahallenin şoförü Cemil'e deli gibi aşıktır. Cemil bunu bilerek İffet'le bir gönül ilişkisi yaşar. Bir gün mahallenin bütün kadınları pikniğe gider, İffet ve kız kardeşi de babalarından gizlice bu pikniğe dahil olurlar. Cemil bu piknikte İffet'i kandırarak tecavüz eder.

Sanatçının ölümü sonrası internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında yerini alan sahne, Türk sinemasında önemli bir sahne olarak görülüyor.

ABLA BİR DAHA ÖYLE BİR ŞEY BAŞINA GELİRSE BENİ ARA

'İffet'te Faruk Peker ile rol aldığınız o malum sahne hakkında neler söylemek istersiniz?' sorusuna Müjde Ar; "Sahneyi ayırmak çok doğru değil, o sahne, bu sahne diyerekten. Sahne çekilir, stop dendiği anda eski hayata dönersin, gülersin, konuşursun. Bu sahnenin öbür sahnelerden bir farkı yok... Senaryoyu okuyarak çektik o filmi. Yavuz Turgul yazdı, Kartal yönetti, bizde oynadık görevimizi yaptık. Rol gibi değil, tamamen rol." dedi.

'İffet' filmiyle ilgili anısını gazeteci Olcay Ünal Sert'le paylaşan Müjde Ar; "Birgün Anadolu'da hayranlarımdan birisi yanıma geldi. Abla bir daha öyle birşey başına gelirse beni ara ben kurtarırım seni diyerek telefonunu bana verdi." dedi.

MÜJDE AR'A İLGİNÇ TEKLİF!

1981 yılında Ömer Kavur'un yönettiği 'Ah Güzel İstanbul' adlı sinema filminde Kadir İnanır ile kamera karşısına geçen Müjde Ar, o filmde kötü yola düşmüş hayat kadınını canlandırdığı için bir hayranının kendisini nikahına alarak o durumdan kurtarmak istediğini açıkladı. Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, fanatik hayranının böyle bir şeyin çok sevap olduğunu belirterek izdivaç teklif ettiğini söyledi.

KARTAL TİBET'İN İLGİNÇ TİKİ!

Kartal Tibet'in yönettiği 'Şalvar Davası'nı Başar Sabuncu'nun kaleme aldığını belirten Müjde Ar bu filmle ilgili anısını da şöyle paylaştı:

"Şalvar Davası'nın çekimleri inanılmaz sıcak bir ortamda çekildi. İznik körfezinde çektik. Onun ilginç bir tiki vardı... Kamera demeden önce gözlüğünü alttan, üstten tutar, kendisini geriye çekerek bakardı.. Onunla eğlenmek için bizde o hareketi yapardık..."
Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı
Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı
Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı

Kartal Tibet, Ünal Sert, Yönetmen, Müjde Ar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müjde Ar: Pamuk gibi kalbi vardı - Son Dakika Magazin


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